الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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سلام التقى وزير التجارة القطري.. واتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة

منذ 53 دقيقة
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عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ظهر اليوم، في إطار زيارته إلى الدوحة، اجتماعًا مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني في مقر الوزارة في الدوحة، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحثا أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية تمهيدًا لعقد اجتماع مطلع العام المقبل.

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