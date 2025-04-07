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سلام: السلاح بيد الدولة فقط!

منذ 15 ساعة
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يتحدث إلى الصحافة في القصر الجمهوري في بعبدا. رويترز

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يتحدث إلى الصحافة في القصر الجمهوري في بعبدا. رويترز

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أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة مصمّمة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

كلام سلام جاء خلال استقباله وفداً من مجموعة الدعم الأميركية لأجل لبنان، برئاسة السفير ادوارد غابريال وحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وأشار سلام إلى أن الاصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الادارية والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مضي المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة. وكشف أن حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء.

وجدد سلام تأكيده على التزام الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة وذلك استناداً الى ما ورد في البيان الوزاري وبسط سيادة الدولة على كلّ أراضيها بقواها الذاتية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته. وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح.

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