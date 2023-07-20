الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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سلام: القمح متوفر وباخرة جديدة في بيروت الأسبوع المقبل

منذ 25 دقيقة
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

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استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفدا من “تجمع المطاحن”، وتم البحث في المخزون القومي من مادة القمح.

وطمأن سلام الى أن “لا خوف من إنقطاع مادة القمح الحيوية في المدى القريب”، داعيا “اللبنانيين الى عدم المبالغة في القلق على امدادات القمح من جراء استمرار الصراع بين روسيا أوكرانيا وتداعياته على البواخر المحملة بالحبوب في البحر الأسود”.

وأعرب سلام عن اعتقاده بأن “الأزمة الناشئة من قرار تعليق اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود لا بد أن تُحل، لما سيكون لها من تأثير على الأمن الغذائي العالمي لا سيما لناحية ارتفاع الاسعار في المديين المنظور والبعيد”.

وذكر سلام ب”القرض الذي استحصل عليه لبنان من البنك الدولي لدعم مادة القمح والذي تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة بموجبه من تأمين ديمومة توافر هذه المادة الاستراتيجية وفق آلية دعم واضحة وشفافة، تراعي المعايير الدولية وتكفل حق اللبنانيين بلقمة عيشهم”. وأعلن أن “باخرة محملة ب 28 ألف طن من القمح ستصل إلى مرفأ بيروت مطلع الاسبوع المقبل”.

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