سلام: انعقاد "الملتقى الإعلامي العربي" في بيروت يعكس صورة لبنان الحقيقية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، الأمين العام لـ”الملتقى الإعلامي العربي” ماضي الخميس والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل التعاون بين لبنان والملتقى، ولا سيما لجهة الإعداد لعقد الملتقى الإعلامي العربي في بيروت يومي 29 و30 تشرين الأول المقبل، والذي يخصص محوره الرئيس هذا العام لموضوع “الإعلام والتنمية”، تحت شعار: “شراكة الحاضر وتحالف المستقبل”.

وأكد الأمين العام للملتقى أن “انعقاد الدورة الـ21 في بيروت يشكل دعما للبنان ورسالة ثقة بقدرته على استعادة موقعه الريادي في المشهد الإعلامي العربي والدولي”، مشيرًا إلى “أن الملتقى سيشهد مشاركة وزراء إعلام عرب ورؤساء تحرير ومسؤولي محطات فضائية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الإعلامية والفكرية والثقافية”، لافتاً إلى “أن الملتقى عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام التابعة لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية”.

بدوره، رحّب سلام بانعقاد الملتقى في لبنان، معتبرا “أن هذا الحدث سيعكس صورة لبنان الحقيقية كمنبر حر للحوار والإعلام”، ومشددا على “أهمية أن يكون الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يخدم قضايا التنمية في مجتمعاتنا”.