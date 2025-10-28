الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
سلام بحث مع أورتاغوس عمل لجنة وقف الأعمال العدائية.. و إعادة الأسرى و تطبيق قرار حصر السلاح

منذ 5 دقائق
الرئيس نواف سلام مع مورغان أورتاغوس مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان.

وتم خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها في المرحلة الراهنة. وشدّد الرئيس سلام على أنّ “هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة”.

وأوضح الرئيس سلام أنّ “من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين”، لافتًا إلى أنّ “تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية”.

كما أكد الرئيس سلام أنّ “تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضاً دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”، مشيرًا إلى ترابط الأمن بالإنماء كشرطٍ أساسي للسلام الدائم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

