الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
عربي

سلام بحث مع ريغو الإصلاحات والتحضيرات لاجتماعات واشنطن

منذ 31 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو ريغو، بحضور الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما ومستشاريه. وجرى خلال اللقاء استعراض الملفات الإصلاحية والقوانين المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي والتقدم المحقق في هذا المجال.

كما تم بحث التحضيرات لاجتماعات الخريف التي ستُعقد في واشنطن ابتداءً من 13 تشرين الأول، والتي سيشارك فيها لبنان بوفد رسمي يضم عدداً من الوزراء وحاكم مصرف لبنان ومديرين عامين وخبراء مختصين. وستشكل هذه الاجتماعات مناسبة للقاء كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الصناديق المانحة لعرض التقدم الحاصل واستقطاب المزيد من المساهمات في عملية الإعمار.

