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سلام بحث ومبعوث الرئيس الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار

منذ 4 دقائق
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جاك دو لا جوجيه

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جاك دو لا جوجيه

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جاك دو لا جوجيه على رأس وفد، وتناول البحث التحضيرات لمؤتمر إعادة الاعمار الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة.
وشدّد سلام على “أهمية انعقاده في أقرب وقت ممكن”، كما تم البحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الاصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها.

كما استقبل سلام رجل الاعمال الكويتي بدر الخرافي وتناول البحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات اللبنانية، في ضوء الخطوات التي بدأت الحكومة بتوفيرها لتشجيع وجذب الاستثمارات. ونوّه سلام “بالعلاقات الأخوية والمميزة بين لبنان والكويت وشعبيهما”.

وكان رئيس الحكومة استقبل نائب رئيس مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان نجاد فارس.

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