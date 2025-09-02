سلام تابع مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي مشروع قانون معالجة الفجوة المالية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق من مستشاريه، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.

