سلام خلال لقائه براك: قرارات الحكومة منطلقة من المصلحة الوطنية العليا

منذ دقيقتان
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّه استقبل اليوم السفير توم براك الذي قدّم التعازي باستشهاد العسكريين في الجنوب الأسبوع الماضي، مشيدًا بالقرارات الحكومية الأخيرة.

وأكد سلام أنّ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء انطلقت من المصلحة الوطنية العليا، مشددًا على ضرورة تحمّل الجانب الأميركي مسؤوليته عبر الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.

وأشار إلى أنّ أولوية دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ماديًا ولوجستيًا، بما يمكّنها من القيام بمهامها الوطنية. كما لفت إلى أهمية التجديد لقوات “اليونيفيل” نظرًا لدورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في الجنوب.

وأضاف سلام أنّه دعا إلى إعلان التزام دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وتعزيز الاستقرار فيها.

