سلام: "ربطة الخبز" في لبنان اليوم هي الأرخص في الشرق الأوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ “الأمور ليست بخير فالجميع يعلم أن القطاع الخاص جيد وهناك حركة في البلد ولكن لا يمكن القول الاقتصاد بخير، لأنّ القطاع العام الذي يمثل ما يمثل من قوى عاملة وإدارة في البلد مشلولة ومنهارة، فموظف القطاع العام في وضع لا يحسد عليه والقطاع المصرفي مشلول أيضًا فلا يمكن الكلام عن تحسن الاقتصاد أو أنه بخير قبل أن يكون هناك حركة جدية بإقرار القوانين المطلوبة بغض النظر عن مسار صندوق النقد، فهناك قوانين إصلاحية مطلوبة والقطاع المصرفي يجب أن يتحرك وقبل هذه المرحلة نحن في محور الخطر فلا يوجد تحسن، واليوم نواجه مشاكل، ولا تقدم أو تحسن أو انفراجات قبل القيام بالإصلاحات وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وتحديدًا موضوع المصارف فلا يمكن إدارة اقتصاد البلد من دون المصارف”.

سلام وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حذّر من أنّه “إذا استمررنا على نفس المسار من دون خطوات إصلاحية وتفعيل الإدارات والمواقع الدستورية المطلوبة فنحن ذاهبون إلى الأسوأ”.

وبالنسبة إلى ما يحكى عن رفع الدعم عن ربطة الخبز، أشار إلى أنّ “هذه الأخبار مضللة وهناك ناس تحب أن تخلق نوعًا من التوتر في البلد، فلا يوجد رفع دعم منذ عام ولا اليوم، وقرض البنك الدولي مستمر والقمح ما زال يصل إلى لبنان وسعر ربطة الخبز بتقارير صدرت أرخص ربطة اليوم في الدول العربية والشرق الأوسط، فنريد المحافظة عليها وأن نطول مدى هذا القرض والعمل على أقل ما يمكن أن نؤمن للناس خبزهم”.