سلام رداً على قاسم: التهديد والتلويح بالحرب الأهلية مرفوض تماماً

رفض رئيس الوزراء نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي توعد فيها بـ”معركة” وهدد بأن “لا حياة للبنان” حال مضت الحكومة في خطتها لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي حديث للشرق الأوسط، قال سلام: “كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يحمل تهديداً مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً”.

أضاف: “الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعاً أميركياً إسرائيلياً هو حديث مردود… قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا”.

وأردف: “اتفاق الطائف ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على “بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية”.

وتابع: “لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية”.

وأشار إلى أنه “لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للجانب الإسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته”.

وختم: “حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة!”