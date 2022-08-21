سلام: رفع الدولار الجمركي سيزيد الأسعار بنسبة 20 إلى 30%

لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال “أمين سلام”، إلى أن “عنوان حكومتنا كان “معاً للإنقاذ”، وعندما استلمنا مهامنا كنّا على علم أنّنا نستلم كرة نار ولكن في الممارسة نكتشف أن الحكومات السابقة كانت مستمرّة بالقرارات والسياسيات الخاطئة”.

وأكد سلام في حديث للـmtv، أن “الأهداف التي وضعناها أُنجزت ولم يقف أحد في طريقنا”، معتبرًا أنه “لا تستطيع الدولة أن تستمرّ على دولار الـ1500 ليرة وأنا مقتنع أنّ الدولار الجمركي يجب أن يرتفع ولكن بشكل تدريجي”.

وقال: “نحاول العمل على تخفيض النسبة المئوية للنصف أو لـ5 في المئة مع رفع الدولار الجمركي، وفي حال رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألفاً ترتفع الأسعار بنسبة 20 إلى 30 في المئة”، مشددًا على ان “الدولة لم تضرب بيد من حديد لمكافحة التهرّب الجمركي”.

وأضاف: “قمتُ بعمل كبير في الوزارة لم تتم الإضاءة عليه بسبب إدارتنا للأزمات، ولو لم نقم بالعمل الذي قمنا به في الأشهر الأخيرة لكان الوضع أسوأ واليوم بات يُحسب ألف حساب لوزارة الاقتصاد”.