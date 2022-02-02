سلام: رفع تسعيرة الاتصالات 5 أضعاف “بتولّع البلد”

بدأ مجلس الوزراء جلسة مطولة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. ومن المقرر ان تمتد الجلسة الى فترة ما بعد الظهر، ويتخللها استراحة غداء.

وأكد وزير الاتصالات جوني القرم إلى انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. واضاف قبيل جلسة الحكومة، “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام ألا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات.

واعتبر وزير الطاقة وليد فياض انه تحدث عن خطة واضحة تبدأ بزيادة ساعات التغذية وبعدها تتمّ زيادة التسعير. وقال في حديث لقناة لا أريد سلفة الكهرباء “إذا كانت شحادة”.

وفي موضوع الدولار الجمركي ورداً على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً: “هلّق بتعرفوا”.