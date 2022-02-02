الأربعاء 1 رجب 1443 ﻫ - 2 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام: رفع تسعيرة الاتصالات 5 أضعاف “بتولّع البلد”

منذ 8 ساعات
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام

A A A
طباعة المقال

بدأ مجلس الوزراء جلسة مطولة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. ومن المقرر ان تمتد الجلسة الى فترة ما بعد الظهر، ويتخللها استراحة غداء.

وأكد وزير الاتصالات جوني القرم إلى انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. واضاف قبيل جلسة الحكومة، “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام ألا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات.

واعتبر وزير الطاقة وليد فياض انه تحدث عن خطة واضحة تبدأ بزيادة ساعات التغذية وبعدها تتمّ زيادة التسعير. وقال في حديث لقناة لا أريد سلفة الكهرباء “إذا كانت شحادة”.

وفي موضوع الدولار الجمركي ورداً على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً: “هلّق بتعرفوا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لائحة السلع المدعومة
    التلاعب بأسعار السلع تابع… ختم تعاونية مخالفة بالشمع الاحمر
    ارزاق المزارعين مهددة… سطو مسلح من 20 مسلح في البقاع
    فؤاد مخزومي
    مخزومي عن المبادرة: ملف أساسي وكان يجب أن تجتمع الحكومة لدراستها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طبيب الأسنان إيلي جاسر
    “صورة”.. جريمة تودي بحياة طبيب أسنان داخل عيادته في “أبلح”!!
    غوغل بلاي
    غوغل تحظر 21 تطبيقا محتالا يستخدمها الملايين
    كارداشيان
    لأسباب طبية.. دراسة تحذر من متابعة كارداشيان