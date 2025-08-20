الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام: زيادة الدعم الدولي للجيش تنعكس تعزيزًا للأمن والاستقرار

منذ 12 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن “زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالًا وعتادًا، تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أهمية التجديد لقوات اليونيفيل، نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية”.

وشدد سلام خلال استقباله في السرايا اليوم الأربعاء، السيناتور الأميركي ماركواين مولين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والوفد النيابي المرافق له، على “ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى”.

كما لفت سلام إلى “أهمية وحدة سوريا واستقرارها”.

وتم التطرق إلى “العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية”.
واطلع الوفد من الرئيس سلام على “القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
    حنين السيد: وزير المالية وقع التصفيات العائدة لمراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع الكبرى
    قائد "اليونيفيل" التقى المطران عبد الله
    قائد "اليونيفيل" التقى المطران عبد الله: نعمل على استعادة الأمن والاستقرار
    شحادة استقبل ريزا... وتحضيرات لزيارة وفد فرانكوفوني
    وزير المهجّرين يلتقي عمران ريزا.. وهذا ما تم بحثه

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام