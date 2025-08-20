سلام: زيادة الدعم الدولي للجيش تنعكس تعزيزًا للأمن والاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن “زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالًا وعتادًا، تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أهمية التجديد لقوات اليونيفيل، نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية”.

وشدد سلام خلال استقباله في السرايا اليوم الأربعاء، السيناتور الأميركي ماركواين مولين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والوفد النيابي المرافق له، على “ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى”.

كما لفت سلام إلى “أهمية وحدة سوريا واستقرارها”.

وتم التطرق إلى “العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية”.

واطلع الوفد من الرئيس سلام على “القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة”.