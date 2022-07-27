الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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سلام: سيدخل 49 ألف طن من القمح إلى البلد نهاية هذا الأسبوع

منذ 39 ثانية
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام

المصدر: MTV
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ازمة الرغيف تتفاقم يوم بعد يوم، وكأن اللبناني لم يكتفي من الكم الهائل من المشاكل التي تحاوطه، ها وقد أشارَ وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ ما نراه اليوم في أزمة الطحين هو تداعيات لما حصل الشهر الماضي، ونأمل أن تصل البواخر بشكلٍ أسرع من السابق، مؤكّداً أنّ الأزمة هي نتيجة لما يحصل لأن الطحين سُرق من البلد.

وقال سلام، في حديثٍ لـmtv: “هناك خلية أزمة برئاسة وزارة الاقتصاد لتوزيع القمح والطّحين بشكل عادل وغيّرنا الآليّة السابقة”، متابعا أنّهُ سيدخل 49 ألف طن من القمح إلى البلد نهاية هذا الأسبوع ويجب ألا نرى طوابير بعد ذلك وسنلاحق من يريد أن يختلق أزمة.

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