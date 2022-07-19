سلام عرض مع دوكان ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في حضور الوفد المرافق.

وجرى البحث في ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي إستكمالًا للمفاوضات، وصولًا للإتفاق النهائي مع الصندوق وضرورة عدم تأجيل هذه الخطوات إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي.

وأثنى دوكان على نجاح وزارة الإقتصاد والتجارة في موضوع قرض البنك الدولي الطارئ للقمح لحماية لبنان من التداعيات العالمية للأمن الغذائي والتي أوضح دوكان أنها جدية وآنية.

كما بحث سلام مع دوكان في الشؤون الإقتصادية والسياسية العامة.