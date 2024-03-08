سلام عرض مع وفد مصري للشراكة بين القطاعين العام والخاص

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وفداً رفيع المستوى من القطاع الخاص المصري، وتم البحث في أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان تأكيد على أهمية هذه الشراكات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أبدى الجانب المصري اهتمامه بمساعدة لبنان لوضع الدراسات المطلوبة لبناء الإهراءات في مرفأ بيروت أو أيّ مشروع حيوي يساهم في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات الامن الغذائي وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.