الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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سلام عن إقرار القرض الدولي لتأمين القمح: آلية تنفيذه ستبدأ قريبًا

منذ ساعة واحدة
الوزير أمين سلام

الوزير أمين سلام

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أشار وزير الإقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، إلى أنه “كلما إنخفضت أسعار ​القمح​، كلما طال أمد القرض المقدم من ​البنك الدولي​ بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره اليوم”.

وشدد في مؤتمر صحفي، على أن “اللبناني يستحق أن يتم وضع برنامج له”، مؤكدًا أن “آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة”. ولفت إلى أنه “منذ بدء تنفيذ هذا القرض، سيصبح هناك راحة في القطاع وتأمينًا مباشرًا للأموال له، وتأمين شبكة أمان إجتماعية”.

وكشف سلام أنه “تم إنشاء لجنة بمجلس الوزارء لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزراة الداخلية، و​قوى الأمن​ الداخلي- ​فرع المعلومات​، ​الجمارك​، و​أمن الدولة​”.

وأعلن أنه “سيتم مراقبة وصول القمح، وإعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع”، مشيرًا إلى أنه “وضعنا آلية تعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق”، معلنًا أن “هناك إنفراجًا جدّيًا بالأزمة”.

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