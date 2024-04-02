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سلام عن جريمة الأشرفية: تستدعي إعلان حال طوارئ أمنية

منذ ساعة واحدة
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر منصة “أكس”: “الجرائم المتنقّلة والتي باتت يومية في بيروت وصلت اليوم إلى إختراق حرمة المنازل واستباحة المواطن وأسرته من دون أي تردد أو رادع. أمر مريب ومخيف ومعيب، يستدعي رفع جهوزية كل المسؤولين لتوفير الأمن والأمان لأبناء وطنهم وإعلان حال طوارئ أمنية فوراً وإنزال عقوبات استثنائية وفورية لكل من يتعرّض لأمن وسلامة المواطن، لأنّ المس بأمن المواطن مس بالأمن القومي”.

وأضاف سلام: “الجريمة التي هزّت منطقة الأشرفية في بيروت على أيدي مجرمين أجانب، تُرتّب تحمّل مسؤوليتها ليس من القوى الأمنية فحسب، بل من خلال الإسراع في إلقاء القبض على القاتلين والسارقين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم من قبل القضاء كي يكونوا عبرة لسواهم، بل من ممثلي الأمّة والحكومة أيضاً ككلّ والمحافظين والبلديات، من خلال الشروع في إعداد خطّة طارئة مُحكَمَة شعارها “الأمن خطّ أحمر”. أبناء وطنكم ومدنكم ومناطقكم أمانة في أعناقكم!”.

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