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سلام في مقرّ البنك الدوليّ.. وتأكيد على أولوية الأمن الغذائي للّبنانيّين

منذ 7 دقائق
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

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واصل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام زيارته إلى واشنطن، حيث زار مقرّ البنك الدولي، وبحث مع المدير التنفيذي في البنك منصور الشمالي في المشاريع المشتركة، ولا سيما تلك التي تُعنى بالأمن الغذائي للبنانيين. كما تناول البحث برنامج عمل البنك في لبنان، ولا سيما استكمال إجراءات الموافقة والتوقيع على الاتفاقيتين اللتين أقرهما البنك الدولي، وهما:

1- المرحلة الثانية من المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان بقيمه ٣٠٠ مليون دولار لمساعدة الأسر الاكثر فقرًا. وقد وافق البنك الدولي على المشروع في ٢٦ أيار ٢٠٢٣.

2- مشروع التحول الزراعي والغذائي الأخضر نحو التعافي الاقتصادي في لبنان بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في ٢٨ حزيران ٢٠٢٣.

وتم خلال اللقاء، تأكيد “ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لمساعدة لبنان على بدء مسار التعافي الاقتصادي”.

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