سلام: لا أسمح أن أكون كرقم على طاولة

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنني “كنتُ خيار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون وقد طلب منّي كلّ من عون وميقاتي أن ألعب دوراً دبلوماسيًّا ولم أوّقع يومًا على أوراق وهذه كلّها بدع “.

وقال سلام في حديث عبر mtv: “عندما تسلّمت وزارة الاقتصاد بدأت “الحرتقات” وأنا لا أسمح أن أكون كرقم على طاولة ولقد قلت مراراً “لا” لأنّني ضدّ معادلة “كما جرت العادة” ولقد طرحت آفاقًا جديدة”.

وأضاف: “لا أحبّ ازدواجية المواقف ولم أًحبّذ مشاركتي في جلسة الحكومة لـ”أعمُل بطل” خصوصاً أنّ الجلسة قد يكون لها خلفيات سياسية وأنّها قد تضرب المكوّن المسيحي والجلسة “صارت مسرحية هزلية”.