سلام: لا جلسة حكومية "إذا بدها تعمل مشكل"

اكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام انه “حزين لعدم تشكيل حكومة جديدة، ونحن كوزراء لا نتمسك بالكراسي، وصحيح كان هناك مطالبة بتغييري وكنت أقول أن الأهم البلد وهذه ليست شعارات”.

وكشف سلام في حديث لبرنامج “وهلق شو” عبر قناة “الجديد”: “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تواصل معي وقال لي بأننا ذاهبون إلى مرحلة مواجهة إذا بقي عدم الوضوح بموضوع عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية، وقد اكدت له بأن موقفي النص والقانون والدستور”.

واكد سلام بانه “لن يُدعى إلى جلسة حكومية “إذا بدها تعمل مشكل”، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال انه لن يدعو إلى جلسة للحكومة إلا بالتنسيق مع قوى الحكومة ومجلس النواب”.