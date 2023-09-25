سلام لـ "صوت بيروت": "بطاقة للخبز" ستستفيد منها العائلات الأكثر حاجة

كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ قرض البنك الدولي لشراء القمح الذي سينتهي بعد حوالي تسعة أشهر قد يتجدد، كما أبلغه رئيس بعثة البنك الدولي في لبنان، الذي قال “لأننا نثق بكم كوزارة وكوزير اقتصاد سنكمل مرحلة ثانية من القرض”.

كما كشف سلام في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أنّه سيكون هناك بطاقة بقيمة ٢٠ دولار خاصة للخبز، تستفيد منها العائلات الأكثر حاجة، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا يدرس حاجة السوق والمناطق الأكثر حاجة بالإضافة إلى الداتا التي نحصل عليها من وزارة الشؤون من خلال البطاقة التمويلية، وبهذه الطريقة نتمكن من معرفة من هم بحاجة.

وفي موضوع شركات التأمين، أشار سلام إلى أنّه عندما استلم الوزارة تفاجأ بالمخالفات التي يشهدها قطاع التأمين، لافتًا إلى المشاكل التي حصلت بينه وبين شركات التأمين والتجييش الإعلامي الذي تعرض له والحملات الإعلامية التي أطلقت ضده، مؤكدًا أنه من غير المعقول أن تتفاضى شركات التأمين ١٠٠ مليون من المؤتمنين وتدفع لهم مليونين.

وكشف سلام أنّه لأول مرة تقوم وزارة الاقتصاد بعمليات تدقيق كامل على كل شركات التأمين وتحديدًا في ملف انفجار مرفأ بيروت، لافتًا إلى أنّه يعمل منذ سنتين على قطاع التأمين حتى تمكن من خلق نوع من التوازن كي لا ينهار لأن هذا القطاع، مشيرًا إلى أنّ التأمين يقدم لحوالي ٥٠٠ ألف لبناني في ظل غياب الجهات الضامنة الرسمية من ضمان اجتماعي ووزارة صحة وتعاونية موظفي الدولة.

وأكد سلام أنه لا يجب تدمير قطاع التأمين مع كل أخطائه، كي لا يكون مصيره كالقطاع المصرفي، لأنه وفق القانون اللبناني ممنوع أن تكون استثمارات قطاع التأمين خارج لبنان، ولذلك كان يضع أمواله في المصارف اللبنانية وسندات اليوروبوندز، مما أدى إلى احتمال إفلاسه، ولأنه من غير المسموح في بلد صغير كلبنان يوجد ٥٠ شركة تأمين نقوم (بتنظيف) الشركات، حيث أقفلنا عدد من الشركات وعلقنا بعض التراخيص، ختم سلام.