الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
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سلام: ما زال الأمل يشع من لبنان

منذ 55 دقيقة
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام (رويترز)

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة “أكس”:

“ما زال الأمل يشع من لبنان ورجالاته وخير دليل اليوم الثقة التي أولتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بانتخاب ابن العاصمة اللبنانية، بيروت أم الشرائع القاضي الدكتور نواف سلام رئيساً لها… نعم هذا هو لبنان، هذا هو الشعب اللبناني، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير العدل والعدالة”.

هذا وقد انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات، إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر السابق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وكان سلام انضم عام 2018 الى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاض يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول.

وهي تشكل اعلى سلطة قضائية في العالم مما اكسبها لقب “محكمة العالم”.

والجدير ذكره ان وزير خارجية لبنان الأسبق فؤاد عمون عملا ايضا قاضياً في هذه المحكمة بين عامي 1965 و 1976 وانتخب نائبا للرئيس فيها.

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