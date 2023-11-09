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سلام: مراوحة قاتلة للإصلاح

منذ 37 دقيقة
أمين سلام

أمين سلام

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كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة “أكس”: مجموع الأرباح التي حقّقها المقترضون جراء إعادة القروض بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية، هو قرابة 15 مليار دولار، وهذه أموال هي في الأصل لمواطنين أودعوها لدى المصارف. هذا الفعل كان خطيئة كبرى، نقلت الثروة من “المودع” إلى “المقترض” وأصابت الطبقات الاجتماعية بالخلل. بعد أن أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى البرلمان، فإن المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق السادة النواب في تحديد خسارة المودعين… خصوصاً أنّ التقديرات تشير إلى أنّ هذا القانون، إذا نُفّذ كما يجب، قادر على جمع من 2 إلى 4 مليارات دولار للمودعين. فلنبدأ من مكان ما، فلنكسر تلك المراوحة القاتلة للإصلاح”.

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