سلام من عين التينة: كميات الطحين والقمح متوافرة حتى العام المقبل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تربوية.

كما استقبل الرئيس بري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، حيث تم عرض للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة وشؤونًا إعلامية.

كذلك عرض بري الأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها خلال لقائه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال: “دائمًا اعتدنا زيارة دولة الرئيس لإطلاعه على الوضع الاقتصادي وظروف البلد. واليوم زيارتنا هي لوضعه في نتائج زيارتنا لدولة قطر ومشاركتنا في افتتاح الجناح اللبناني في “إكسبو قطر”، إضافة إلى وضعه في أجواء الزيارة التي سنقوم بها مع وفد اقتصادي إلى دولة قطر للقاء عدد من الوزراء وهيئات من الاستثمار والقطاع الخاص، وأخبرناه بمدى أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وهي تعطي نافذة أمل”.

أضاف سلام: “الرئيس بري وافقنا الرأي، بأن الحركة الخارجية في هذه المرحلة هي مهمة جدًا”، وتابع: “كما أطلعنا دولة الرئيس على موضوع الأمن الغذائي الذي نحن جميعًا معنيون به بشكل مباشر، خاصة توافر كميات الطحين والقمح لصناعة الخبز التي تسير بشكل كامل من دون أي تأخير وتمويلها متوافر حتى العام المقبل إن شاء الله”.

وختم: “كما أخبرناه، أننا نحمل معنا رسالة إلى دولة قطر لإمكانية البحث معها في دعم إعادة إعمار الإهراءات في بيروت وطرابلس والجنوب”.