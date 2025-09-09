الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
سلام من عين التينة: لا تراجع عن قرار حصرية السلاح ولا "قطعية" مع الرئيس بري

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2025 1:13 مساءً
رئيس الحكومة نواف سلام

صرح رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن: “لا قطيعة مع الرئيس برّي ولا عودة، فهناك علاقة معه كقائد سياسي ويوجد تشاور معه” مضيفاً: “الرئيس برّي هو رئيس السلطة التشريعية وأنا حريص على فصل السلطات كما أحرص أيضاً على التعاون”.

وتابع: “قرار مجلس الوزراء في موضوع السلاح واضح جداً إن كان في جلسة 5 آب أو 5 أيلول ونحن ننطلق من اتفاق الطائف وقد تأخرنا عشرات السنين في تطبيقه”.

أضاف: “نحن نطبق البيان الوزاري الذي أخذنا الثقة على أساسه مرتين”.

ولفت إلى أن: “الجيش وضع خطّة ونحن سنتابع تنفيذها شهرياً” مؤكداً أن: “لا تراجع عن قرار حصرية السلاح”.

وشدد على أن: “لا شيء اسمه استراتيجية دفاعية، يوجد فقط استراتيجية أمن وطني”.

وأشار إلى أن: “الجيش اللبناني يتلقى مساعدات أميركية منذ سنوات وهو اليوم بحاجة إلى أكثر من المساعدات الحالية” لافتاً إلى أن: “الجيش بحاجة إلى تعزيز العتاد وهذا يحتاج إلى دعم أكبر وهو أيضاً بحاجة لتعزيز الإمكانيات المادية ورفع المعاشات ونحن نتطلع إلى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش”.

وقال: “نحن وافقنا على أهداف ورقة باراك في جلسة 7 آب وأنا أثق أنّه ما من لبناني وطني يختلف على هذه الأهداف” مشيراً إلى أن “ورقة باراك تتضمن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار”.

وختم أخيراً بأن: “خطة الجيش مرتبطة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والمرحلة الأولى من الخطة تتضمن سحب السلاح شمال الليطاني”.

