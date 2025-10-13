سلام هنأ الفلسطينيين: أحيي الجهود الديبلوماسية التي بذلها ترامب وكل الدول الشقيقة

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “أهنئ اخوتنا الفلسطينيين في غزة. كما أحيي الجهود الديبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكل الدول الشقيقة والصديقة، لوقف هذه الحرب التي طالت كثيرا وذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء. كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة، لكن بينما حكومتنا ملتزمة مضمون إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الماضي، وهي تعمل جاهدة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وعلى حصر السلاح، ما زالت البلاد تتعرض لاعتداءات إسرائيلية شبه يومية. ولذلك، أدعو الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين إلى مشاركتنا العمل من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية، ومساعدتنا في اعادة الإعمار، مما يساهم ليس في استقرار لبنان فحسب، بل في استقرار المنطقة بأسرها.

وكلنّا امل ان تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة. لكن بينما… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) October 13, 2025