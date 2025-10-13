الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام هنأ الفلسطينيين: أحيي الجهود الديبلوماسية التي بذلها ترامب وكل الدول الشقيقة

منذ 11 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “أهنئ اخوتنا الفلسطينيين في غزة. كما أحيي الجهود الديبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكل الدول الشقيقة والصديقة، لوقف هذه الحرب التي طالت كثيرا وذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء. كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة، لكن بينما حكومتنا ملتزمة مضمون إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الماضي، وهي تعمل جاهدة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وعلى حصر السلاح، ما زالت البلاد تتعرض لاعتداءات إسرائيلية شبه يومية. ولذلك، أدعو الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين إلى مشاركتنا العمل من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية، ومساعدتنا في اعادة الإعمار، مما يساهم ليس في استقرار لبنان فحسب، بل في استقرار المنطقة بأسرها.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    أشرف ريفي: السجون على أبواب الإنفجار!
    أديب عبد المسيح
    عبد المسيح: ملف الأسرى والمفقودين في السجون السورية لا يُطوى
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية وتمثل تهديداً مستمراً للبنان

    الأكثر قراءة

    تظاهرة في لندن دعماً لغزة
    غزة تلقّن إيران درساً!
    أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
    تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
    استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي
    استشهاد صالح الجعفراوي.. عدسة لم تخف الموت في سبيل الحقيقة