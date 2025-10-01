سلام يبحث الفجوة المالية ويستقبل وفودًا داعمة للقطاع التربوي

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط مشروع قانون الفجوة المالية، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد.

كما استقبل سلام وفدًا من أهالي بيروت برئاسة ميشال فلاح، ضم حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري. وأكد الوفد أن الزيارة تهدف لدعم الحكومة والرئيس سلام والتشديد على التمسك بثوابت الدولة وتطبيق اتفاق الطائف، معتبرين أن خطوات الرئيس تعكس إصرارًا واضحًا على بناء الدولة وترسيخ دعائمها.

في السياق نفسه، التقى سلام الخبير المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موريس تيدبال بينز، خلال جولته في لبنان.

كما بحث رئيس الحكومة مع رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، والوفد المرافق، موضوع أقساط المدارس الخاصة وواقع القطاع التربوي والتحديات التي تواجهه، في إطار السعي لتعزيز السياسات التربوية وحماية حقوق الطلاب.