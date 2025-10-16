الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام يبدأ زيارته صيدا من المستشفى التركي الحكومي

منذ ساعتين
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

A A A
طباعة المقال

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى المستشفى التركي الحكومي في صيدا مستهلاً زيارته للمدينة، حيث كان في استقباله عدد من النواب والفاعليات الرسمية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتتضمن جولة الرئيس سلام زيارة مرفأ صيدا، ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، ومحطة الصرف الصحي، ومستشفى صيدا الحكومي، قبل أن يلتقي محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا، ثم ينتقل إلى بلدية صيدا لحضور حفل استقبال يشارك فيه نواب وفاعليات المدينة، ويتخلله كلمة للرئيس سلام وكلمة لرئيس البلدية وعرض موجز عن المدينة. وتختتم الزيارة بحفل غداء أقامته جمعية “المقاصد” الخيرية الإسلامية في باحة ثانوية “المقاصد”، بحضور نواب المدينة وفاعلياتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري يحدد موعد جلسة انتخاب أمين السر والمفوضين وأعضاء اللجان
    النائب حسن فضل الله
    فضل الله: التعاون الداخلي ضروري لتجاوز التحديات وحماية لبنان
    النائب إبراهيم كنعان
    كنعان من واشنطن: الحلول السياسية تفتح المجال أمام الإصلاحات المالية

    الأكثر قراءة

    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
    قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
    القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!