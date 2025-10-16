سلام يبدأ زيارته صيدا من المستشفى التركي الحكومي

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى المستشفى التركي الحكومي في صيدا مستهلاً زيارته للمدينة، حيث كان في استقباله عدد من النواب والفاعليات الرسمية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتتضمن جولة الرئيس سلام زيارة مرفأ صيدا، ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، ومحطة الصرف الصحي، ومستشفى صيدا الحكومي، قبل أن يلتقي محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا، ثم ينتقل إلى بلدية صيدا لحضور حفل استقبال يشارك فيه نواب وفاعليات المدينة، ويتخلله كلمة للرئيس سلام وكلمة لرئيس البلدية وعرض موجز عن المدينة. وتختتم الزيارة بحفل غداء أقامته جمعية “المقاصد” الخيرية الإسلامية في باحة ثانوية “المقاصد”، بحضور نواب المدينة وفاعلياتها.