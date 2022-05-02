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سلام يطمئن: لا أزمة قمح أو رغيف أو رفع دعم عن ربطة الخبز

منذ 18 ساعة
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام (رويترز)

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نفى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن يكون لبنان على مشارف أزمة قمح أو رغيف أو رفع دعم عن ربطة الخبز.

وقال في حديث إذاعي إن “الجهة الوحيدة المخولة الحديث عن هذا الأمر هي الوزارة فقط”.

وكان الوزير سلام قد أمضى يوماً زغرتاوياً استهله في زغرتا بزيارة وزير الاعلام زياد مكاري الذي وصفه بالوزير الوطني والمثقف، والذي رافقه في زيارة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية في بنشعي. وقال سلام: “كانت زيارة تعارف وجولة أفق، والحوار مع الوزير فرنجية يتسم بالدسامة والبعد الوطني والعمق في وجهات النظر، ووجدت فيه شخصاً يشاطرني التفاؤل بمصير لبنان”. ورأى سلام أن “لبنان يمر في فترة قد تكون الأصعب، لكنه من المؤكد انه سيتجاوزها” .

ورداً على سؤال كرر الوزير سلام أن “المطاحن والأفران والتجار يتحدثون بوجعهم ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن مهما تعثرنا مالياً فلا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن. صحيح أن الحرب الروسية – الاوكرانية تركت تأثيراً على أزمة القمح لكن الاحتياط يخدمنا لشهر ونعمل على فتح اعتمادات مع البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولاراً لاستيراد القمح”.

وختم مؤكدا أن “القمح متوافر ولم يُتخذ أي قرار برفع الدعم عن القمح، ولقمة عيش المواطن هي الأساس وفوق كل اعتبار”.

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