سلام يطمئن: لا أزمة قمح ولا مشكلة بتسعير ربطة الخبز

طمأن وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ألا أزمة في القمح ولا يوجد أي مشكلة بتسعير ربطة الخبز.

كلام سلام جاء بعد لقائه اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، حيث تم عرض للمستجدات على الساحة المحلية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وردا عن سؤال عن موضوع القمح، قال الوزير سلام: “سبق وطمأنا المواطنين، انه لا يوجد عدم استقرار في ملف القمح وما حكي عن عودة للأزمة في ملف القمح وان هناك قرارا برفع الدعم غير دقيق. ونحن نتعاطى بهذا الملف بدراية كبيرة خصوصا انه يتعلق بخبز الناس وقوتهم، ولا نتصرف فيه بطريقة عشوائية ولا نسمح أن يتخذ أي قرار يخص القمح من دون أن يكون هناك خطط بديلة كي لا نضر الناس. واليوم قرض البنك الدولي ما زال لديه أمد لا يستهان به ونتكلم عن فترة تسعة اشهر وندرس مع البنك الدولي تحويل هذا القرض لبطاقة تموينية تصيب أكثر العائلات والأسر الأكثر حاجة للدعم”.