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سلام يفتتح "شارع ضحايا 4 آب" ويؤكد: لا أحد فوق المحاسبة

منذ 45 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

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افتتح رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأحد، مراسم إطلاق اسم “شارع ضحايا الرابع من آب” على أحد الشوارع القريبة من مدخل مرفأ بيروت، في مبادرة رمزية لتخليد ذكرى ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020.

وحضر المراسم عدد من الوزراء والنواب وذوي الضحايا، إضافة إلى شخصيات رسمية ومدنية، حيث أزيح الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم الشارع.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدّد سلام على أنّ “لا أحد فوق المحاسبة” في قضية انفجار المرفأ، داعياً إلى رفع اليد عن القضاء وتركه يعمل باستقلالية كاملة. وقال: “نحن لن نساوم على العدالة، فالحقيقة أمّ العدالة، ولن يكون هناك عدل ما لم تُكشف الحقيقة كاملة”، مؤكداً التزام الحكومة بمتابعة هذا الملف حتى تحقيق العدالة المنشودة.

وأشار سلام إلى أنّ الرابع من آب سيبقى يوماً محفوراً في ذاكرة اللبنانيين، داعياً الجميع إلى وحدة الصف في وجه محاولات طمس الحقيقة، والعمل على منع تكرار المأساة.

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