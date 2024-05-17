سلام يلتقي وزير الصناعة الأردني: لاعتماد لجان مشتركة لمتابعة سوق التكنولوجيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اجتماعاً مطولاً مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، والوفد المرافق المشارك في “اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي” على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ 33 في العاصمة البحرينية – المنامة. وكان عرض للمواضيع ذات الاهتمام المشترك الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل دعمها وتطويرها.

ومن جهة أخرى، اكد سلام للوزير الشمالي أن “القطاع المشترك الناجح في الشرق الأوسط هو قطاع التكنولوجيا تحديداً في الأردن ولبنان، وأن الصناعة التكنولوجية بين برامج وتطبيقات وتطوير تكنولوجي نجحت في دولنا واثبت شبابنا ابداعهم في هذا القطاع وازدياد الطلب على خبراتهم وابتكاراتهم التي فاقت قيمتها ملايين الدولارات من أوروبا الى اميركا والى ازدياد، لذا التعاون في هذا المجال واعتماد لجان مشتركة لمتابعة سوق التكنولوجيا بين بلدينا والتنسيق بين بعضنا البعض وليس المنافسة بل التكامل، من أهم المسارات الجديدة التي يمكننا اتباعها واعتمادها لمحاكاة التقدم الالكتروني والذكاء الاصطناعي في العالم… بالإضافة إلى التعاون في القطاع الزراعي والقطاع الغذائي الهام في بلدينا”.

وكانت فرصة للوزير الشمالي لاطلاع الوزير سلام كونه يترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية، على أهمية الخطوة الأردنية ببناء صوامع قمح أفقية دعماً للأمن الغذائي في المملكة الأردنية وتعزيزاً للمخزون الاستراتيجي من مادة القمح بكميات إضافية تكفي احتياجات المواطنين في مختلف الظروف الاستثنائية، وإمكانية استفادة الدولة اللبنانية من خبرة الأردنيين في هذه الخطوة، وقرر الطرفان ترتيب زيارة لمواقع التخزين في الأردن. فتم الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي بين الأردن ولبنان على المستوى الاستثماري والتعاون التجاري والاقتصادي وتم تحديد الموعد الذي سيعلن عنه لاحقاً.