سلام يوقّع مرسوم التشكيلات القضائية: الحكومة ماضية بإنجاز الإصلاحات

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه وقّع بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية كما وضعه مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح دفعًا إضافيًا لحسن سير العدالة.

وهنّأ سلام اللبنانيين بإقرار مجلس النواب، أمس، مشروع استقلالية القضاء العدلي، معتبرًا أنه سيساهم في تعزيز ثقة المتقاضين والمستثمرين بالقضاء. كما أشاد بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، واصفًا إياه بـ”المدخل الضروري” لمشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل الحكومة على إنجازه بسرعة، باعتباره الضمانة الأساسية لحفظ حقوق المودعين.

وشدد سلام على أن الحكومة ماضية، كما وعدت، في استكمال كل الإصلاحات الضرورية من أجل الإنقاذ الاقتصادي والمالي.