الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام يوقّع مرسوم التشكيلات القضائية: الحكومة ماضية بإنجاز الإصلاحات

منذ 34 ثانية
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه وقّع بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية كما وضعه مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح دفعًا إضافيًا لحسن سير العدالة.

وهنّأ سلام اللبنانيين بإقرار مجلس النواب، أمس، مشروع استقلالية القضاء العدلي، معتبرًا أنه سيساهم في تعزيز ثقة المتقاضين والمستثمرين بالقضاء. كما أشاد بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، واصفًا إياه بـ”المدخل الضروري” لمشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل الحكومة على إنجازه بسرعة، باعتباره الضمانة الأساسية لحفظ حقوق المودعين.

وشدد سلام على أن الحكومة ماضية، كما وعدت، في استكمال كل الإصلاحات الضرورية من أجل الإنقاذ الاقتصادي والمالي.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من الجيش اللبناني
    جولة لقائد الجيش في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الحدث: لاصحة لإنهاء مهمة الموفد توم باراك إلى لبنان
    قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
    اليونيفيل: إعادة التمركز في مركز مراقبة اللبونة بعد ترميمه

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا ولبنان
    خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
    الريال اليمني
    لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع
    الرئيس جوزاف عون
    إليكم النص الكامل لكلمة الرئيس جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش