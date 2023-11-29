سلام يُهنّئ السعوديّة: وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية

هنأ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الممكلة العربية السعودية على فوزها بتنظيم نسخة معرض “إكسبو 2030” في العاصمة الرياض، من الجولة الأولى وبـ119 صوتًا.

وأضاف سلام عبر منصة “إكس”: كما نثمن الجهود الجبّارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز دورها الريادي والمحوري، الأمر الذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية، ونشدّ على يد ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ونقول له: “سِر بالمملكة نحو الازدهار والنمو والحداثة ونحن على دربك ورؤيتك سائرون فوق هام السحب 2030”.

نبارك للممكلة العربية السعودية فوزها بتنظيم نسخة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض، من الجولة الأولى وبـ119 صوتاً. كما نثمن الجهود الجبّارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز دورها الريادي والمحوري، الامر الذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات… pic.twitter.com/XzFQnMz5zl — Amin Salam – أمين سلام (@Amin_G_Salam) November 29, 2023