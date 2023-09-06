سلام من واشنطن: لاستمرار الدعم الدولي للبنان

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في إطار زيارته إلى واشنطن، مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي المسؤول عن الملف اللبناني الدكتور محمود محيي الدين والمستشارة الأولى مايا الشويري والمستشارة ميرا مرعي، وكان عرض لآخر التطورات في الملف اللبناني.

وشدد المجتمعون على “الضرورة الملحة لتنفيذ لبنان الإصلاحات التي وردت في الاتفاق على مستوى الموظفين المبرم في نيسان ٢٠٢٢ مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير ليس من مصلحة لبنان خصوصا أن الظروف الدولية التي تشهد انتكاسات اقتصادية وكوارث وانتشارا للأوبئة، تقلص تدريجيا فرصة لبنان في الحصول على اتفاق مع الصندوق ودعم المجتمع الدولي”.

وأكد سلام خلال اللقاء “ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها”، لافتا إلى أن “لبنان وعلى الرغم من كل التحديات، أثبت قدرته على الصمود انطلاقا من رغبة أهله بالنهوض من جديد، وهذا ما يشكل نموذجا شرق أوسطي يستحق الحياة والدعم”.

وشدد على “أهمية الزيارة المقبلة لفريق صندق النقد الدولي إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل، والمخصصة لعقد سلسلة من الاجتماعات المفصلية وللبحث في الخطوات المطلوبة قبل نهاية العام الحالي، والتي ستكون انعكاساتها كبيرة على المستويات كافة مع الصندوق والدول المانحة والمجتمع الدولي”.