سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر ‏أسعارها برفع الدولار الجمركي‏

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ‏أمين سلام أن 70% من السلع الغذائية معفاة ولن تتأثر ‏أسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي والـ30% ‏المتبقية تم دراستها بشكل دقيق جداً وقد طالبنا بإعفاء سلع ‏إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة.‏

وشدد على أنني لم ولن أوقع على أي رسم يضاف لأن هذه ‏الرسوم سيدفعها المستهلك.‏

وقال: “كان هناك حركة ناشطة في الأيام الأخيرة لموظفي ‏وزارة الاقتصاد للتحضير والتشديد على المستوردين وعلى ‏القطاع الخاص خصوصاً وعلى السوبرماركات لعدم التلاعب ‏بالأسعار وبدأنا نشعر بأن الشكاوى بدأت جراء ارتفاع ‏الأسعار”.‏

وأضاف: “على الصناعة المحلية أن تؤمن السلع بأسعار ‏أفضل للمواطن اللبناني وإن كان المنتج الأجنبي أوفر على ‏المواطنين من السلع المحلية لن تشمله الضريبة”.‏

وطالب سلام الالتزام ببيع كل الكميات على دولار جمركي ‏‏1500 ليرة لبنانية المواد المستوردة قبل أول الشهر، وكل ما ‏يستورد بعد هذا التاريخ يُباع على الـ15 ألف ليرة.‏