سلامة الرغيف بين سلام واتحاد نقابات الأفران

صدر عن اتحاد “نقابات المخابز والافران” بيان جاء فيه: “زار وفد من الاتحاد اليوم الجمعة، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وبحث معه في أوضاع صناعة الرغيف والأعباء الكبيرة التي يتحملها أصحاب المخابز والافران، سيما أجور العمال التي تضاعفت بسبب الكلفة المعيشية وزيادة رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كل طن طحين، إضافة الى موضوع عدم استرداد القيمة المضافة على سعر الخبز من وزارة المال”.

وأضاف البيان، “أبدى الوزير سلام تفهمه لمطالب قطاع صناعة الرغيف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح مما يتطلب اعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت التي هي المخزن الوحيد الذي يؤمن الامن الغذائي الاستراتيجي، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص”.

وأعرب سلام عن “استيائه من المعنيين لعدم اكتراثهم بهذا الموضوع باعتباره يهم كل الشعب اللبناني”.

وناشد الاتحاد في بيانه المسؤولين المعنيين “إيلاء الامن الغذائي الاولوية اللازمة، لانه يتعلق بقوت كل فئات الشعب من دون استثناء”.

وأكّد حرصه على “التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ على سلامة الرغيف وتأمينه بصورة طبيعية”.

وكان قد دعا رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري الى وقف “المزايدة على تعب وعرق وحقوق العمال لتغطية رفع سعر ربطة الخبز”.

وقال في بيان: “بين الحين والآخر يرتفع سعر ربطة الخبز ألف ليرة لعدة أسباب: أجور العمال، ارتفاع سعر المازوت والصيانة واخيرا رفع اشتركات الضمان الاجتماعي وهجرة العمال الاجانب والسوريين وعدم استطاعة قطاع الافران تحمل المزيد من الاعباء والخسائر”.

يهمنا أن نوضح لمن يهمه الأمر ومصلحة العمال، أن أجور العمال في دراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز هي على اساس ٢٥ شوال طحين في ٨ ساعات، وعامل الفرن يعمل ١٢ ساعة وينتج ما بين ٤٠ و٥٠ شوال طحين وبدون احتساب ساعات العمل الاضافية ولغاية اليوم لم يطبق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء على العمال حتى بدون راحة أسبوعية مدفوعة الأجر.