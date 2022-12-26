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سلبا من أحد المواطنين مبلغاً كبيراً من المال بقوّة السلاح

منذ ساعة واحدة
توقيف مطلوب في طرابلس

توقيف مطلوب في طرابلس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاف التالي:

بتاريخ 8-9-2022، وفي أثناء مرور أحد المواطنين على متن دراجته الآليّة، في محلّة التيرو-الشويفات، اعترضه شخصان على متن دراجة آلية وسلباه مبلغ /30/ ألف دولار و/1000/ يورو و/30/ مليون ليرة لبنانية ودراجته، بعد أن أطلقا النّار من مسدس حربي، باتّجاهه.

من خلال المتابعة ولتحقيقات والاستقصاءات، توصّلت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية إلى تحديد هويّة أحد المشتبه فيهما (مطلق النّار)، ويدعى:
* ح. ش. خ. (من مواليد عام 1982، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرم ترويج مخدّرات.

من خلال الرّصد والتعقّب تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيفه وضبط المسدس الذي نفذّ به العملية، وذلك على الرّغم من التمويه الذي أجراه كقيامه ببيع دراجته الآلية وشراء أخرى وتغيير تسريحة شعره ولحيته ولباسه.
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السّلب، بالاشتراك مع شخص آخر ملقّب بـ”علي أميرة”، وأنّ حصّته من العملية كانت مائة مليون ليرة لبنانية.

من خلال المتابعة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان المشتبه فيه الثّاني (علي أميرة)، ويُدعى:

* ع. م. (من مواليد عام 1986، لبناني)
وقد أوقفته في محلّة حيّ السّلّم / شارع البركات، وضبطت بحوزته رمّانة يدويّة ومسدّس حربي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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