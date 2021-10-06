سلسلة أحكام للمحكمة العسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاماً بالإعدام بحقّ السوريّين أحمد علي صديق وفضل الله عبد الناصر صديق، بجرائم الإنخراط في صفوف تنظيم “جبهة النصرة” بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والقتال ضدّ الجيش اللبناني وقتل عناصره وضباطه ومحاولة قتلهم عمداً أثناء قيامهم بالوظيفة، وأسر وخطف جنوده واحتجاز حريتهم وسرقة أسلحة وذخائر حربيّة أميرية وأعتدة عسكرية وآليات عسكرية وتخريب في الآليات داخل المراكز العسكرية والممتلكات.

كما أقدم الأول على مراقبة تحرّكات الجيش اللبناني، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية والصواريخ الحرارية.

كما قضت المحكمة العسكرية بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدّة 7 سنوات مع التجريد من الحقوق المدنيّة، بحقّ عريف حسين علي حطيط.

وطالت أحكام أخرى علي أحمد عواضة ونادر حسين عياش وحسين علي حوري وبهاء محمد عزت شاهين وجميل حسن المقداد ومحمد فوزات حطيط.

أمّا الجرم فهو إقدام الأول على سرقة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية الأميرية من داخل مخزن كتيبة وبيعها لباقي المدّعى عليهم، مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية.

وأقدم باقي المدّعى عليهم على الإتجار بالأسلحة الحربية، كما أقدم السابع محمد فوزات حطيط على حيازة أعتدة عسكرية.