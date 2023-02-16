سلسلة إجتماعات طارئة لـ ميقاتي في السراي

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات طارئة في السراي للبحث في الاوضاع النقدية والمعالجات المطلوبة.

وفي هذا الاطار رأس ميقاتي إجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، وتم خلال الاجتماع البحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الاوضاع النقدية، وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.

كما عقد رئيس الحكومة إجتماعا مع وزير المال يوسف خليل.

وإجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيي خميس، ثم رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.