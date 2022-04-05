سلسلة إرشادات للدفاع المدني للتوعية من مخاطر حرائق الغابات

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيان تضمن سلسلة ارشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات، داعية الى التقيد بها.

وأشارت المديرية الى أنه “استناداً إلى بيانات نشرة احتمال اندلاع حرائق الغابات التي تنشر يوميا على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb والتي حذرت من وقوع خسائر فادحة في الأحراج على مساحة شاسعة من الأراضي اللبنانية (وفقا للخرائط المرفقة ربطا).

تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التنبه والتقيد بإرشاداتها حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات وأبرزها:

– عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكل وقودا سريع الاشتعال لا سيما إذا ما كان الهواء قويا.

– تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدا عن الغابات.

– عدم استعمال المفرقعات خصوصا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة.

– عدم رمي اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.

– الإبقاء على مطفأة يدوية في السيارة لاستعمالها في الحالات الطارئة.

– عند اشعال مواقد الشواء في الغابات يجب صنع حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الانتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها. ويجب مراقبة النار باستمرار خصوصا عندما يكون الهواء قويا مما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها. وإبعاد المواد السريعة الاشتعال عن مكان النار. بالإضافة إلى جمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصا الزجاجية.

ودعت المديرية العامة المواطنين إلى الاتصال على الرقم 125 عند مشاهدة أي حريق للتبليغ عنه وفقا للخطوات التالية:

إذا شاهدت حريقا،

– حافظ على هدوئك

– اتصل بعمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125 وبلغ عن المعلومات التالية :

1. اسمك

2. رقم هاتفك

3. عنوان الحريق تحديدا ونوعه”.​