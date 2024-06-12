سلسلة اجتماعات ديبلوماسية في السراي

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية في السرايا اليوم تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي هذا الاطار، عقد رئيس الحكومة اجتماعًا موسعًا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضم: سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وسفراء النمسا رنيه بول امري، بلجيكا كوين فرفاك، بلغاريا لاسن توموف، تشيكيا جيري دوليزيل، دانمارك كريستوفر فيفيك،فنلندا ان مسكانن، فرنسا هيرفية ماغرو، المانيا جورج بيرغلين، اليونان دسبينا كوكولوبولو، هنغاريا فيرنز تشيلاغ، ايطاليا فابريسيو مارسيللي، هولندا هانس بيتر فان دير وود، بولندا برزميسلوا نيسولوواسك ورومانيا رادو كاتالين ماردار.

كما حضر القائمون بأعمال سفارات قبرص اندياس جيور غلاديس، سلوفاكيا الينا موراف كوفا، هيغونيز ليبيز والسويد كريستيان نيلسون.

خصص الاجتماع للتشاور في المستجدات الامنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان. كما تم التطرق الى موضوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في لبنان. وأبدى السفراء استعدادهم لمساعدة لبنان في هذا الاطار، كذلك تم البحث في ملف النازحين السوريين وانعكاساته على الوضع اللبناني برمته.

وإستقبل ميقاتي سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني. وتم عرض للمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما إستقبل ميقاتي سفير المملكة المتحدة في لبنان هايمش كاول وبحث معه في العلاقات بين بريطانيا ولبنان.

ذلك استقبل رئيس الحكومة النائب وليم طوق الذي اوضح أنّ “البحث تطرق الى التطورات الامنية في الجنوب، اضافة إلى الاوضاع السياسية وشؤونا خدماتية تتعلق بمنطقة بشري”.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدا من شركة كهرباء فرنسا.