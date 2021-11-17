سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة في السراي الكبير

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الوزير السابق مروان خير الدين، رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص والسيد حكمت نويهض، عصر اليوم في السراي الكبير.

بعد الاجتماع صرّح الوزير شرف الدين بالآتي: “تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي حيث ناقشنا موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بوزارة المهجرين وإمكان تحويلها الى وزارة تنمية ريفية، إضافة الى تسهيل تسيير الملفات العالقة بما هو متوفّر حالياً من مبالغ مرصودة سابقاً، على أن نبدأ قريباً من قرية عبيه في الجبل والتي تشكل نموذجاً للتعايش.

أضاف: أما الموضوع الثاني فيتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية حيث هناك دراسة يمكن أن تكون جزءاً من حل لمشكلة الدين العام الملقى على كاهلنا والذي يُقدر بمئة وسبعة مليارات دولار أميركي، وهي دراسة وُضعت مع مجموعة من الاستشاريين والخبراء الماليين بحيث يمكن من خلال تنفيذها إيفاء نحو أربعين ملياراً من المؤونة اللبنانية المتوفرة وبشكل خاص لجزء من حسابات المودعين في المصارف.

وزير الشباب والرياضة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي قال بعد اللقاء:” أطلعتُ الرئيس ميقاتي على سير العمل في الوزارة وقدمتُ له ورقة عمل مع النقاط التي نسعى لتنفيذها بالتعاون مع الجهاز الإداري في الوزارة والإتحادات الرياضية والجمعيات الكشفية.

كما بحثنا في الوثيقة الشبابية التي أقرتها الحكومة في العام ٢٠١٢ والتي نعمل على إصدار المراسيم التنظيمية لها ، وهذا ما أكدت عليه زيارة مديرة اليونيسف للوزارة أمس، كما استمعنا الى توجيهات الرئيس ميقاتي حول إعادة إحياء المنشآت الرياضية بالتعاون مع المؤسسة العامة للإنشاءات، في المدينة الرياضية في بيروت والمدينة الكشفية في سمار جبيل وبعلبك والمسبح الأولمبي في طرابلس وضبيه.

وتابع: لقد ثمّن دولة الرئيس قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب باعلان بيروت “عاصمة للشباب العربي لسنة ٢٠٢٢”، معتبراً أن هذا النشاط بطابعه الدولي والعربي سيكون محطة انطلاق جديدة للبنان وللشباب العربي نحو المجتمعات العربية والعالم، وكذلك رحّب دولته بقرار “المؤتمر الكشفي العربي العام” بعقد إجتماعه الثلاثين في بيروت بين ١٥ و٢٠ أيلول ٢٠٢٢ وإضافة نشاطات تحت عنوان “روزنامة بيروت في كل المناطق اللبنانية، على أن يتولى الإتحاد كل نفقات الإحتفال، وهذا أيضاً سيعطي إشارة انفتاح عربي عام نحو بيروت والكشاف والشباب اللبناني.

وقال: جرى البحث أيضاً مع دولة الرئيس في مشاركة لبنان في الألعاب الفرنكوفونية التي ستُعقد في كينشاسا عاصمة الكونغو في العام المقبل، وقد أبلغت الجالية اللبنانية وزارة الشباب والرياضة أنها ستقوم بتغطية نفقات الوفود اللبنانية المشاركة والتي قد تبلغ نحو ١٥٠ ألف دولار.”

إتحاد إرادة

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفد “إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير” “إرادة” الذي تحدث بإسمه عبد السميع الشريف فقال:” زيارتنا لدولة الرئيس أتت في سياق التباحث وعرض مجالات التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وقد عرضنا السبل التي يمكن أن نساعد من خلالها في هذه الظروف الصعبة والإستثنائية، وأطلعنا دولته على الخطة التي يعمل عليها في أكثر من محور لاستيعاب الوضع الذي نعيشه، وامكان مساهمة الحكومة في تحسين الأوضاع الصعبة.

رداً على سؤال عن مساعٍ قد يقوم بها الإتحاد باتجاه محيط لبنان العربي أجاب:” نحن نسعى من خلال علاقاتنا مع الخارج الى إبقاء التواصل بين لبنان ومحيطه لمعرفتنا بالإنعكاس الإيجابي لهذا التواصل في ظل الظروف التي نمر بها.”