سلسلة اجتماعات لوزير الأشغال.. إليكم تفاصيلها

منذ دقيقتان
وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني

وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سلسلة من الاجتماعات في مقر الوزارة لتعزيز التعاون في قطاعي النقل البحري والجوي وتطوير الخدمات العامة في لبنان.

وفي السياق، التقى الوزير رسامني ممثل شركة HUAWEI، الرائدة عالميا في مجال خدمات الاتصال، وتم البحث في إمكانية إنشاء غرفة عمليات لإدارة الإدارات والمرافئ اللبنانية باستخدام أحدث تقنيات الروبوت، بما يضمن ترابطاً مباشراً لتأمين المعلومات الدقيقة والفعّالة.

كما التقى الوزير رسامني المدير العام للخطوط الجوية التركية في لبنان ماسوم إيدن ومدير العلاقات الدولية والاتفاقيات أمره أكتاي، وممثل عن شركة AJet التابعة للخطوط الجوية التركية.

وتم في خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وتركيا في قطاع النقل الجوي، وزيادة الاستثمارات.

وتابع الوزير رسامني مع النائب السابق اسطفان الدويهي البحث في شؤون إنمائية ومناطقية، وأهمية تحسين البنى التحتية والخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

