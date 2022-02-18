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سلسلة بيانات وقرارات وإعلانات لهيئة الاشراف على الانتخابات

منذ 17 ساعة
الانتخابات لبنان

الانتخابات لبنان

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أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات، برئاسة رئيسها القاضي نديم عبد الملك، سلسلة بيانات وقرارات واعلانات تتعلق بانطلاقة عملها في الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، واحتساب نفقات الدعاية والاعلانات للمرشحين واللوائح الانتخابية، وضبط ظاهرة استطلاعات الرأي على وسائل الاعلام، وتحديد المعايير للتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، وبالذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي وتنظيم استعمالها.

بيان رقم 1

بيان رقم 2

بيان رقم 3

بيان رقم 4

اعلان لهيئة الاشراف على الانتخابات 1

اعلان لهيئة الاشراف على الانتخابات 2

اعلان لهيئة الاشراف على الانتخابات 3

اعلان لهيئة الاشراف على الانتخابات 4

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