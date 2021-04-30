سلسلة تمارين تدريبية للجيش.. إليكم مواعيدها

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، سلسلة بيانات قالت فيها:

“تقوم وحدة من الجيش اعتبارا ‏من 1/5/2021 ولغاية 31/5/2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، ‏تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل ‏أوتيل‎ Ever home ‎في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 3/5/2021 ولغاية 7/5/2021، بين الساعة 9.00 ‏والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، ‏يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 3/5/2021 ولغاية 7/5/2021 بإجراء تمارين تدريبية في ‏منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/5/2021 ولغاية 31/5/2021، بإجراء تمارين تدريبية ‏في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة ‏الأسلحة الخفيفة والمتوسطة‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 27/4/2021 ولغاية 30/4/2021 بين الساعة 8.00 ‏وساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية وطى الجوز، تتخللها ‏رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 26/4/2021 ولغاية 30/4/2021، بين الساعة 8.00 ‏والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية وحقل ‏تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش في 21 و22 و28 و29/4/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية ‏الساعة 22.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير ـ المنشآت يتخللها استعمال ‏ذخيرة حية‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5/4/2021 ولغاية 7/5/2021 ضمنا، بإجراء تمارين ‏تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية‎.‎

وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/4/2021 ولغاية 30/4/2021 بين الساعة 8.00 ‏والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة – أفقا – اللقلوق وحقل ‏تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات‎.‎