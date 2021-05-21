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سلسلة توصيات جديدة للجنة متابعة كورونا... إليكم التفاصيل

21 - مايو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أصدرت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، سلسلة توصيات جديدة، أبرزها “تأجيل الانتخابات لكافة النقابات في لبنان بسبب الوضع الوبائي”، وفتح دور السينما والمسارح لغاية الحادية عشرة ليلاً، وتعديل أوقات فتح المطاعم.

وأبرز هذه التوصيات:

1- على الوافدين من البرازيل بحيازة فحص PCR نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من تاريخ السفر إلى لبنان على أن يجرى للوافد فحص آخر من مطار بيروت وأن يلتزم الحجر لمدة 4 ليالي 5 أيام في إحدى الفنادق المحددة من قبل وزارة السياحة يخضع خلال هذه المدة لفحص PCR ويلتزم بموجبه الحجر المنزلي في حال كانت نتيجته إيجابية.

2- استثناء البعثات الدبلوماسية الوطنية والأجنبية من الإجراء المذكور أعلاه لجهة الحجر الفندقي على أن تلتزم بالحجر لمدة 5 أيام في مقر إقامتها.

3- تأجيل الانتخابات لكافة النقابات في لبنان لـ4 أسابيع لحين التثبت من استقرار الواقع الوبائي.

4- السماح بإعادة فتح دور السينما والمسارح لغاية الساعة 11:00 ليلاً.

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