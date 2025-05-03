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سلسلة توقيفات في صديقين.. هذا ما أعلنه الجيش

منذ 40 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 2 / 5 /2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة مواطنين في بلدة صديقين – صور، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطنين: (ع.ع.)، (م.ع.)، (م.ه.)، (ح.ع.)، (م.ب.)، (ي.ع.)، لتورطهم في الإشكال وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدلهمية – الشوف المواطنَين (ب.ح) و(ح.س) والفلسطنيَّين (ع.ا) و(ع.ع) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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